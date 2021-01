Auch vor dem Klassiker in Madonna (It) fühlte sich der Head-Pilot gut, aber: „Im Rennen hatte ich Probleme das Gefühl aufzubauen, das zu zeigen, was ich kann.“ Keine leichte Situation für Strolz, der seinen ÖSV-Kaderplatz vor der Saison verlor, als „Mittrainierer“ jedoch weiterhin mit dem Verband arbeiten kann. „Ich sollte möglichst schnell etwas Zählbares abliefern“, weiß der Warther. „Idealerweise bereits am 6. Jänner in Zagreb.“