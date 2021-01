Gespenstischer Einsatz am Montagabend für die Feuerwehr in St. Johann in Tirol: Nachdem Passanten am Friedhof Rauch wahrgenommen hatten, rückten mehrere Florianijünger und die Polizei aus. Letztlich stellte sich alles als „harmlos“ heraus - Geister waren jedenfalls nicht im Spiel …