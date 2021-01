Am Mittwoch Entscheidung über Verschärfungen

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist dies der dritthöchste registrierte Wert in dem Land. Von den knapp 110.000 gemachten Tests fielen 7,6 Prozent positiv aus. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, war Ende Dezember ein neuer Teil-Lockdown in dem Mittelmeerstaat verhängt worden. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will bis zur Wochenmitte über weitere Verschärfungen entscheiden.