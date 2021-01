Den dritten Tag in Folge steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder leicht an: Nach 1391 neuen Fällen am Samstag und 1460 am Sonntag vermeldete der Krisenstab am Montag (Stand 9.30 Uhr) 1642 Neuinfizierte im 24-Stunden-Vergleich. 33 Menschen sind im selben Zeitraum an oder mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Zudem gab es nun wieder eine Steigerung bei der Auslastung der Spitäler: 89 Patienten kamen auf den Normal-, fünf auf den Intensivstationen hinzu.