Hightech und 7er-Bedienelemente

Die Bedienelemente stammen jetzt aus dem 7er. Das BMW Live Cockpit Professional ist Serie, die beiden Displays sind je 12,3 Zoll groß. So weit, so modern, aber auch so kritikwürdig. Denn der Tacho schaut aus wie bei allen anderen BMWs mit Digi-Cockpit und seine Skala ist auch hier praktisch nicht ablesbar. Das Tempo liest man an der Ziffern-Klardarstellung oder am optionalen (1400 Euro) Head-up-Display ab. Es wird langsam Zeit, dass BMW unterschiedliche Cockpit-Ansichten zur Wahl anbietet. Solche Screens sind bei anderen Herstellern auch kein Problem. Fragt sich, warum man sich da in München so ziert.