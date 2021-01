Am Dienstag, dem 5. Jänner, ereignete sich nachts um 2.37 Uhr einige Kilometer südwestlich von Judenburg ein Erdbeben, das eine Magnitude von 2,5 aufwies. Es wurde im Raum Judenburg deutlich verspürt, auch ein Grollen war zu hören. Das meldete der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit Sitz in Graz.

Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke laut Experten nicht zu erwarten.