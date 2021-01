Josef Pfabigan, Weggefährte Dunglers und sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender von “Vier Pfoten“, resümiert: „Heli wäre heute sehr stolz auf die Weiterentwicklung der Organisation und die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im krisengeschüttelten Jahr 2020.“ Heli Dungler hat mit Freunden „Vier Pfoten“ im Jahr 1988 in Wien gegründet. Aus einer kleinen österreichischen Gruppe von Tierschützern ist in den letzten drei Jahrzehnten eine globale Organisation mit eigenen Büros in nunmehr 15 Ländern geworden, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt.