Bisher hätten sich 226 Beschäftigte der Organisation angeschlossen, so die Gewerkschaftsführung in der „New York Times“. Google hatte Kritik auf sich gezogen, nachdem sich der Konzern von mehreren Mitarbeitern getrennt hatte, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Am Montag erklärte Google, man unterstütze Rechte der Arbeitnehmer.