Zweiter in Alta Badia, Vierter in Madonna. Und das Wichtigste: Seine einstige Dauer-Baustelle, den Rücken, hat Manuel Feller auch im Griff. Kein Wunder also, dass der Tiroler voller Vorfreude auf den morgigen Slalom in Zagreb (12.15 und 15.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) blickt. Mit den starken Leistungen ließ er auch seine Kritiker verstummen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Alex Hofstetter.