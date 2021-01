Weil es für Didi Kühbauer - und seine Trainer-Kollegen - ein Balanceakt wird. So kurz war die „Vorbereitung“ noch nie: „Für uns völlig neu. Aber die Spieler haben sich erholt. Unsere Spielanlage war gut. Aber natürlich kann man immer besser werden“, wird und kann man in Hütteldorf jetzt nichts Neues erfinden. Zumal man auf die positive Jahresbilanz in der Liga verweist: Grün-Weiß holte 2020 50 Punkte, belegte da Platz zwei hinter Salzburg (55). Rapid war also erfolgreicher als der LASK (46 - ohne Punkteabzug) und Wolfsberg (39). „Ein Schnitt von 2,0“, so Kühbauer. Ironischer Nachsatz: „Aber das war für Rapid ja auch wieder zu wenig. Wir wollen 2,5.“