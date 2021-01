Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York kündigt Strafen für Krankenhäuser an, die ihre Impfstoff-Zuteilung nicht innerhalb einer Woche eingesetzt haben. „Ich will den Impfstoff nicht in einem Kühlschrank oder einer Kühltruhe haben“, sagte Andrew Cuomo. „Ich will ihn bei jemanden im Arm haben.“