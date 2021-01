Kein Wunder also, dass der 31-Jährige seinen Freund auch bei der Rallye Dakar verfolgt. Die zweite Etappe in Saudi-Arabien kostete Walkner am Montag jedoch viel Zeit und Nerven. Ein technisches Problem bremste das KTM-Motorrad des Österreichers schon auf den ersten Kilometern des Teilstücks von Bisha nach Wadi Al-Dawasir ein und benötigte über zwei Stunden für die Reparatur.