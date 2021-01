Das gilt auch für die Schulen: Sie könnten theoretisch wie geplant am 18. Jänner in den Präsenzunterricht wechseln. Der Bildungsbereich ist von den Verordnungen des Gesundheitsministeriums ausgenommen, die rechtliche Handhabe hat das Bildungsministerium. Minister Heinz Faßmann will am Plan festhalten, sein Parteikollege ÖVP-Klubobmann August Wöginger stellte hingegen fest, dass der Lockdown bis 24. Jänner auch für Schulen gelte.