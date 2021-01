Fataler Unfall am Montagabend in Matrei in Osttirol! Ein Pkw-Lenker (19) geriet auf der Goldriedstraße ins Schleudern und krachte gegen das Auto einer 57-Jährigen. Die Frau wurde ins BKH Lienz eingeliefert. Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen verlief positiv.