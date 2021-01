Die Hoffnung war groß, dass im neuen Jahr vieles besser wird. Die Impfung ist da, es sollte fleißig getestet werden, wer ein negatives Ergebnis vorweisen kann, hatte Aussicht darauf, sich ein Stück Freiheit zurückzuerobern. Schon nach wenigen Tagen im neuen Jahr ist nun klar, dass vorerst einmal gar nichts besser wird. Im Gegenteil. Das Chaos ist so gewaltig wie selten zuvor und scheint uns über den Kopf zu wachsen. Das Gesundheitsministerium konnte am Montag nicht einmal sagen, wie viele Menschen seit 27. Dezember geimpft worden sind. „Aus Aktualitätsgründen“, wie es heißt. Was immer das bedeuten mag. Klar ist nur: Es gibt wenig Impfdosen, und nicht einmal die werden rasch gespritzt.