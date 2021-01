Die zweite Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat Matthias Walkner am Montag viel Zeit und Nerven gekostet. Ein Problem mit der Kupplung bremste das KTM-Motorrad des Salzburgers schon auf den ersten Kilometern des Teilstücks von Bisha nach Wadi Al-Dawasir aus. Erst nach über zwei Stunden konnte er weiterfahren. „Für uns alle unerklärlich - aber wenn es nicht sein will, will es nicht sein“, konstatierte Walkner, der seine Chancen auf eine Top-Platzierung begraben musste. „Es ist echt ein gewaltiger Scheiß, aber ich kann es nicht ändern.“