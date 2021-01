Zur aktuellen Lage gibt es zwei Erzählvarianten. Die eine stammt von ÖVP und Grünen und geht so: Die SPÖ war in das Vorhaben des Freitestens eingebunden, es wurden sogar Änderungsvorschläge der Roten übernommen. Deshalb hat das Ganze auch länger gedauert, und daher ist es nun eine besondere Frechheit, dass die SPÖ die kurze Begutachtungsdauer kritisiert und jetzt plötzlich Nein sagt. Dann gibt es noch die SPÖ-Sicht, diese lautet: Wir waren nicht eingebunden, es hat am 30. Dezember lediglich ein Info-Mail der Regierung gegeben.