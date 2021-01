Novelle trat bereits im Jahr 2008 in Kraft

Dabei wäre bereits 2008 eine Novelle in der Strafprozessordnung in Kraft getreten, die eine elektronische Akteneinsicht auch für Rechtsanwälte bei Polizeidienststellen ermöglichen sollte. In diesem Jahr wurde übrigens Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und in Österreich sowie in der Schweiz fand die Fußball-Europameisterschaft statt. „Ich habe bereits damals gestartet, sowohl das Innenministerium als auch das Justizministerium dazu zu bewegen, die Akteneinsicht auf den Polizeidienststellen zu vereinfachen. Ich wurde laufend vertröstet und im Endeffekt im Kreis geschickt“, ärgert sich der Innsbrucker Rechtsanwalt Mathias Kapferer gegenüber der „Krone“.