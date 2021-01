Ohne Aussichten auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung folgt für die ÖSV-Springer der Schlussakt der Vierschanzentournee auf der „Österreicher-Schanze“ in Bischofshofen. Am letzten Ruhetag vor dem Finale sammelten Stefan Kraft und Co. noch einmal ihre Kräfte, um die drohende zweijährige Durststrecke ohne Podestplatz in Tournee-Einzelbewerben zu vermeiden.