Dieser Einsatz zeigt beispielhaft das Tun und Handeln der Alpinpolizisten, die als Spezialeinheit jederzeit bereit sind, anderen in Notsituationen zu helfen - nicht nur in den Bergen. Sepp wurde abermals zum Lebensretter bei einem Traktorabsturz in Dellach im Drautal. „Damals gab es noch keinen ÖAMTC oder Rot Kreuz-Rettungshubschrauber in Kärnten und die Flugpolizei machte sämtliche Rettungseinsätze mit“, erzählt Sepp, den die „Bergkrone“ in Greifenburg getroffen hat, wo er seit sechs Jahren als engagierter Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde lenkt.