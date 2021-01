Impfungen in Heimen

In Salzburg wurden im Dezember 96 Menschen im Seniorenheim Liefering versorgt, am Montag ging es im Haus der Senioren in Kuchl weiter, bis Ende der Woche sollen es 1015 Impfungen in weiteren 13 Heimen sein. In Tirol wurden 93 Personen geimpft, am Dienstag folgen weitere sechs Heime. Kärnten startet in vier Heimen, 8300 Dosen verimpft man im Jänner. Oberösterreich hat bisher mit 40 Dosen das APH Sierning versorgt, diese Woche versorgt man mit weiteren 420 Dosen fünf Einrichtungen.