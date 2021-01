Johnson schickt die Briten wieder in den Lockdown

Auch Premier Boris Johnson schickt die Briten in einen längeren Lockdown. Wegen der deutlich steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat die Regierung die Maßnahmen erneut stark verschärft. „Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen“, sagte Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache.