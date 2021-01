„Wie bitte? Spinnen die?“

Die Mama einer 14-jährigen Tochter fiel anfangs aus allen Wolken, als ihr ein AMS-Schreiben mit dem ungewöhnlichen Angebot, doch als Lehrerin nach Saudi-Arabien zu gehen, ins Haus flatterte. „Ich hab gedacht: Wie bitte? Spinnen die?“ Bei näherer Betrachtung und Gesprächen mit dem Team des Fahrtrainingsunternehmens „Test & Training International“, kurz TTI, in Teesdorf (NÖ), das die Ausbildungskooperation organisiert, schwenkte Prohaska aber um. „Why not? Ich mach das.“ In Sachen Verdienst hält sich TTI bedeckt, nur so viel: „Es rentiert sich.“ – Flug, Hotel und Verpflegung werden jedenfalls bezahlt.