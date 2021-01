Knapp 1,765 Millionen Ausländer lebten Anfang 2020 in Österreich - das entspricht rund einem Fünftel der Gesamtbevölkerung. Die Zahl ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Am höchsten ist der Ausländeranteil in Wien (36,7 Prozent), im Burgenland ist er mit 11,6 Prozent am geringsten.