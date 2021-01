Am Sonntagnachmittag hatte ein Gast Anzeige erstattet, nachdem er beim See-Restaurant offenbar 30 Minuten auf seine Waffel-Bestellung (Take away) warten musste. „Als Polizisten eintrafen, konnten sie in etwa 20 bis 30 Personen vor dem Buffet-Bereich feststellen, welche zum Teil auch vor Ort Speisen und Getränke konsumierten. Zudem wurden offene alkoholische Getränke verkauft und teilweise die erforderlichen Hygienemaßnahmen, wie das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, nicht eingehalten“, erklärte Markus Lamb von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.