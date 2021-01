Statt den Massentests wird es in Salzburg die Möglichkeit von permanenten Gratis-Schnelltests geben. Die freiwilligen und kostenlosen Tests auf das Coronavirus seien vor Weihnachten und über die Feiertage so gut angekommen, dass der Landeshauptmann das Rote Kreuz mit der Fortführung dieser Tests beauftragt habe, hieß es in einer Aussendung des Landes. Noch bis einschließlich morgen, Dienstag, werden bei den Teststationen in den Bezirken, also in Zell am See, Tamsweg, Schwarzach, Hallein, Eugendorf und in der Stadt Salzburg im Messezentrum von 9.00 bis 13.00 Uhr kostenlose Schnelltests auf das Corona-Virus angeboten.