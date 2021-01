Die ständigen, vergeblichen Saisonstart-Vorbereitungen kosten die Hotelbetriebe längst nicht nur „viel Geld und Nerven.“ Die Branche vergrault ungewollt ihre immer noch wartenden Mitarbeiter: „Wir müssen ständig vertrösten. Die Politik muss noch diese Woche vorgeben, wie es weitergeht. Es braucht endlich einen mehrwöchigen Plan. Wir können nicht so kurzfristig arbeiten“, so Veit, der auf eine Hotelöffnung am letzten Jänner-Wochenende hofft.