Es ist die erste Folge von „Krone oder Kasperl“ im Jahr 2021. Und auch in diesem Jahr vergibt der Sportchef der „Kronen Zeitung“, Peter Frauneder, weiterhin die Krone für herausragende sportliche Erfolge und den Kasperl für eher schlechte Leistungen. Mit Kimberly Budinsky spricht er über den verlängerten Lockdown, was das für das legendäre Hahnenkammrennen im Jahr 2020 bedeutet und über den Erfolg von Matthias Mayer in Bormio. Außerdem gibt Peter Frauneder eine Prognose über die sportliche Zukunft von Katharina Liensberger ab und spricht über den immer länger werdenden Vertragspoker von David Alaba (alles im Video oben).