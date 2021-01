„Wir sind alle sehr froh, dass die Impfungen bei uns durchgeführt wurden“, sagt der Kuchler Bürgermeister Thomas Freylinger. 42 Impfungen wurden im Haus der Senioren bei Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt. „Es ist gut, dass damit ein wenig Ruhe einkehrt“, so der Ortschef erleichtert. In den kommenden Tagen werden weitere zwölf Seniorenhäuser quer durchs Land folgen. So auch die Einrichtungen in Mittersill, Bramberg und in Piesendorf. Wegen mehrerer Covid-Fälle ist der ärztliche Direktor des Tauernklinikums, Rudolph Pointner, mit der Bitte um vorgezogene Impfung an Landesvize Christian Stöckl herangetreten: „Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass es losgehen kann, sobald die Patienten ins System eingemeldet sind. Diese Meldungen sind bereits geschehen.“