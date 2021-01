Im Juni 2020 hat sich das zu drehen begonnen: 20 Prozent Pessimisten, 18 Prozent Optimisten. Und im Dezember ist das noch weiter auseinandergegangen. Nur noch 16 Prozent blicken, ihren eigenen Lebensstandard betreffend, zuversichtlich in die Zukunft, 25 Prozent aber rechnen mit Verschlechterungen. Der große Rest, 57 Prozent, glaubt, die Verhältnisse würden gleich bleiben. Trotzdem war die Zufriedenheit mit der Politik beim Umfragezeitpunkt in der ersten Dezemberhälfte per Saldo immer noch hoch, wenn auch auf Ebene der Landesregierung deutlich höher, als mit der Bundesregierung.