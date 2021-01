„Der Antrag zum Parteiausschluss geht an das Parteischiedsgericht in OÖ und wird entsprechend begründet werden“, bestätigt Steyrs SPÖ-Bürgermeister Gerald Hackl am Montag. Wenn Deutsch so einen Schritt für überzogen halte, so sei das „seine Privatmeinung“. Hackl: „Dass sich Genossin Feichtinger gegen einen eindeutigen Beschluss des Landesparteivorstandes stellt, tangiert Christian Deutsch offensichtlich nur peripher.“