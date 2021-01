Morgen, Dienstag, werden die ersten Impfdosen gegen Corona in Kärnten verabreicht. 282 Bewohner und Mitarbeiter - also rund 50 Prozent der Gesamtanzahl - aus vier Alten- und Pflegeheimen in Villach, Klagenfurt, Spittal an der Drau und Wolfsberg haben sich bereits für die Impfung angemeldet. Bis Mitte Jänner sollen alle, die in Kärntens Pflegeheimen gewillt sind, eine Impfung erhalten.