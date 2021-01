Oska wagte den harten Weg, spielte auf der Straße, in Pubs und dunklen Ecken diverser Beisl. Definitiv etwas, dass nicht nur musikalisch, sondern auch performativ besonders prägend für die Vollblutkünstlerin war. In Songs wie „Distant Universe“, „Missunderstood“ oder „Love You’ve Lost“ gelingt es Oska scheinbar federleicht, ihren zeitlosen Folk-Pop durch ihre ausdrucksstarke Stimme und die ehrlichen, aus dem Leben gegriffenen Texte so zu transportieren, dass man trotz all der persönlichen Entwicklung in den Inhalten stets das große Ganze für Jedermann herausfiltern kann. „Beim Songschreiben darfst du nie zu viel nachdenken, sondern musst in erster Linie erst einmal alles rauslassen, was dir so einfällt. Das dürfen auch banale Sachen sein, denn die sind nur allzu menschlich. Der kritische Blick kommt dann eh noch früh genug.“ Ein großes Idol ist für Oska die kalifornische Durchstarterin Phoebe Bridgers, deren authentische Ehrlichkeit in den Songs sie fasziniert. „Aber ich finde sie vor allem wegen der Produktion großartig. Diese Mischung aus Geigen und gepitchten Gitarren ist wundervoll.“