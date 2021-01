Wer sich testen lassen soll - und wer nicht

Zur Testung aufgerufen sind laut Land Steiermark „alle Personen, die älter als sechs Jahre sind und eine Aufenthaltsadresse in der Steiermark haben. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten vorweisen. Von der Testung ausgeschlossen sind all jene Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen bzw. sich zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne befinden.“