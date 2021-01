Denn im Bereich der Tunnelportale der A26 wurde auf der B127 baustellenbedingt donauseitig eine Fahrbahnverbreiterung errichtet. Stadt und Land einigten sich nun, diese mit Finalisierung der vierten Donaubrücke in einen Geh- und Radweg umzuwandeln. Ergänzend sollen der Anschluss nach Linz und die Verlängerung bis St. Margarethen erfolgen. „Erfreulich, wenn ein Autobahnprojekt dazu beiträgt, eine Radweglücke in Linz zu schließen“, so FP-Stadtvize Markus Hein.