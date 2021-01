Die Zahlen sind eindeutig: Gerade der Tourismus leidet besonders unter der Corona-Krise mit all seinen Folgen. Im Bereich „Beherbergung und Gastronomie“ waren Ende Dezember fast 7000 Personen in der Steiermark arbeitslos gemeldet, ein Plus von 82 Prozent im Vergleich zum Dezember 2019. Die offenen Stellen gingen hingegen um die Hälfte zurück.