Seitdem die Corona-Mutation sich rasend schnell in Großbritannien ausgebreitet hat und mittlerweile mehr als 30 Länder weltweit betroffen sind, wuchs auch in Österreich die Sorge, dass diese sowie die südafrikanische Virusvariante auch in unserem Land auftreten. Das ist bereits geschehen: Vier Personen in Österreich, darunter drei Kinder, haben sich mit der britischen Variante des Coronavirus infiziert, eine Frau mit der südafrikanischen Mutation. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) informiert derzeit über die aktuelle Lage (siehe Livestream oben).