Die Lage am steirischen Arbeitsmarkt ist auch rund um den Jahreswechsel äußerst angespannt. 54.668 Personen sind beim AMS als arbeitslos gemeldet, das ist ein Plus von fast 25 Prozent zum Vorjahr. AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe glaubt an eine Entspannung ab Mai, das Vorkrisenniveau ist aber noch lange unerreichbar. Und er macht sich um einige Gruppen besonders große Sorgen.