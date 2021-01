Bis 12. Jänner werden 5000 Dosen verimpft

Bereits am Mittwoch, dem Dreikönigstag, gehen in Wien die Corona-Impfungen weiter. Nach der Verabreichung der ersten Tranche von rund 2000 Dosen werden im nächsten Schritt bis 12. Jänner weitere 5000 verimpft, hieß es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Sie kommen erneut in Alters- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern bei besonders exponiertem Personal - also hauptsächlich in Covid-Stationen - zum Einsatz.