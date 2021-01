23 Mitarbeiter arbeiten bereits jetzt bei VTW – im Homeoffice oder im Büro in Vitis. In das 4000 m² große Werk in Waidhofen an der Thaya werden bereits im Februar die neuen Maschinen für die Produktion geliefert. „Die Startmannschaft steht. Mit dem Beginn der Produktion kommen nochmals 25 Mitarbeiter dazu. Bis Ende 2021 können wir am Standort dann 55 Arbeitsplätze bieten“, freut sich das Team um Geschäftsführer Manfred Schinko und den weiteren Gesellschaftern Christian Weber, Markus Böhm und Christian Rada.