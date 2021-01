Die hohen Infektionszahlen führen auch in den blau-gelben Schulen zu einem Plus an Sorgenfalten und organisatorischem Wirrwarr. Die Verantwortlichen hoffen weiterhin, dass ein „normaler“ Schulstart im Präsenzunterricht so rasch wie möglich stattfinden kann. Aber die Gesundheit habe Vorrang, heißt es. „Das Distance Learning funktioniert gut, und die Anfangsschwierigkeiten vom vergangenen Jahr konnten fast vollständig beseitigt werden“, erklärt Bildungsdirektor Johann Heuras. Für alle Schüler, die nicht zu Hause unterrichtet werden können, gibt es aber – wie auch bereits in den Monaten davor – die Möglichkeit, dass sie in der Schule betreut werden. Darüber hinaus kann die Schulleitung für Oberstufen und Berufsschulen für einzelne Klassen Ausnahmen vom Heim-Unterricht anordnen, unter anderem für Leistungsfeststellungen sowie abschließende Prüfungen. Es sind hier aber Vorkehrungen zu treffen, um das Infektionsrisiko gering zu halten.