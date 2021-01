Der SK Sturm startete trotz Regenwetters und so früh wie noch nie ins neue Fußball-Jahr - die Stimmung bei den Schwarz-Weißen, die am 17. Jänner mit einem Dreier im Nachtrag beim WAC sogar die Tabellenführung übernehmen können, war klarerweise bestens. Ein neues Gesicht gab‘s in Graz-Messendorf auch zu sehen.