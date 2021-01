„Bucht keine Flüge! Bekommt keine Kinder!“, habe Harry in den letzten zwei Jahren den Menschen vorgeschrieben. Das sei früher gar nicht seine Art gewesen, ist sich Levin sicher. Und während Harry in der Vergangenheit durch seine Anwesenheit bei öffentlichen Veranstaltungen Menschen Hoffnung und Kraft gespendet habe, habe er sich jetzt „in seinem Multi-Millionen-Dollar-Anwesen in Kalifornien verschanzt und vermittelt den Eindruck, unerreichbar zu sein“, kritisierte Levin. Sie empfinde dies als enttäuschendes Signal des 36-Jährigen - vor allem in Zeiten einer Pandemie.