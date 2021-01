Wie wichtig diese „Stichtage“ sind, zeigt einmal mehr ein Blick auf die Cluster-Analysen. Mehr als verdoppelt hat sich da etwa die Zahl der Infizierten im Personen- und Betreuungszentrum in Wiener Neustadt. Weitere 28 Bewohner und zehn Mitarbeiter haben sich über das Wochenende angesteckt. 21 Folgefälle traten zudem auch noch im Pflegeheim Tulln zutage. Prekär: In beiden Heimen wurde laut Angaben der Landesgesundheitsagentur bereits am 28. Dezember mit den Impfungen begonnen. In Wiener Neustadt wurden seither 40, in Tulln sogar 60 Impfungen vorgenommen. Für 65 Senioren kam der Impfstoff also wohl nur um wenige Tage zu spät.