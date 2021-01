Ein 50-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Fünfhaus seine um 15 Jahre jüngere Lebensgefährtin mit einem Messer am linken Unterarm verletzt haben. Die Polizei belegte ihn mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot. Der Mann stritt aber nicht nur den Angriff ab, er musste auch von den Beamten aus der Wohnung gezerrt werden.