Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Montag in eine Schule im Wiener Bezirk Ottakring eingebrochen. Ein Zeuge hatte die beiden beobachtet und alarmierte die Polizei. Eine Streife rückte mit Polizeidiensthund „Viper of flying porkies“ an. Der Vierbeiner spürte die Einbrecher schnell auf, sie wurden festgenommen.