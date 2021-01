Schulen „legistisch nicht direkt betroffen“, weiteres Prozedere in Arbeit

Was die Schulen angeht, so bestätigte Anschober, dass der schulische Bereich „legistisch gesehen nicht direkt“ von den Lockdown-Regelungen betroffen sei. „Das sind zwei rechtliche Vorgangsweisen“, so der Minister, der zu dem genauen Fahrplan noch nichts sagen wollte: „In den nächsten Tagen wird das weitere Prozedere beraten.“