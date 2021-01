Sie freue sich, dass es nach der langen Pause endlich wieder losgehe. „Ich bin doch ein wenig angespannt, weil ich nicht abschätzen kann, wo ich derzeit im Vergleich mit meinen Konkurrentinnen stehe“, sagte die Kärntnerin, deren Qualifikation für das Samstag-Finale am Donnerstag auf dem Programm steht. Gasser habe in der langen Vorbereitungsphase „intensiv an meinen Tricks arbeiten“ können.