Der 31-Jährige hat bereits 712 Spiele (76 Tore, 123 Assists) in Österreichs oberster Liga absolviert, in der vergangenen vier Saisonen spielte er für Red Bull Salzburg. „Michael ist ein guter, österreichischer Stürmer, noch dazu aus der Steiermark. Er bringt Leadership-Qualitäten mit nach Graz. Er wird uns noch mehr Tiefe geben und stärker machen“, sagte Headcoach Jens Gustafsson in einer Aussendung.