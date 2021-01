Tausende Tests in Wien fehlten

Bereits am Wochenende kam es auch zu Problemen in Wien. Konkret wurde am Samstag ein Rückgang der insgesamt durchgeführten Corona-Tests um 89.935 gemeldet. Innen- und Gesundheitsministerium hatten für Wien nämlich auch die Antigen-Tests angegeben, während für andere Bundesländer nur die PCR-Tests mitgezählt wurden.